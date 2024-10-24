В подполье сообщили о задержках в движении грузов ВСУ

Из-за повреждения железнодорожных путей между Николаевом и Херсоном задерживается движение военных грузов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

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«Ночью на 24 октября было взорвано железнодорожное полотно между Херсоном и Николаевом. Бандеровские СМИ решили выдать это за обстрел Россией (...) На самом деле это работа подполья (...) минимум на сутки задержали движение военных грузов», — написал он.

Подпольщик добавил, что подобные акции будут продолжаться в будущем. Он отметил, что в будущем подполье может пустить под откос состав поезда. По словам Лебедева, взрывчатка уже заложена и подполье ждет отправления «хорошего груза с боекомплектом или горюче-смазочными материалами».