Женщину не пустили в школы укрыться во время ракетной опасности под Белгородом

В Белгородской области женщину не пустили в школу, когда в регионе был объявлен сигнал о ракетной угрозе. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале.

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— Недавно также обращалась женщина, которую не пустил охранник школы во время ракетной опасности спрятаться в школе. Это, конечно, вещи недопустимые. Мы сейчас проводим работу с директорами, — отметил Гладков.

Он подчеркнул, что людям дают инструкции о том, как вести себя для обеспечения безопасности. Это касается не только защиты детей во время террористической угрозы, но и безопасности родителей в условиях ракетной опасности.

Губернатор охарактеризовал ситуацию в регионе как сложную и добавил, что четких инструкций по таким вопросам не существует. Поэтому приходится решать проблемы на месте. Глава региона также выразил уверенность в том, что жители справятся с ситуацией.

На прошлой неделе Вячеслав Гладков опроверг распространяемую в мессенджерах информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района.