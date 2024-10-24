Появилось видео с украинскими солдатами, по ошибке забежавшими в блиндаж РФ

Если у премии Дарвина есть военная номинация, то двое украинских военнослужащих, забежавших на позиции противника - реальные кандидаты.

Спасаясь от артиллерийского обстрела, украинские солдаты оказались на российском опорном пункте. Они заскочили в траншею и рванули на себя дверь ближайшего блиндажа. После секундного замешательства стоявший у входа вэсэушник был отброшен назад автоматной очередью. Через мгновение погиб и второй.

За происходящим через разведывательный дрон наблюдали с командного пункта. Сидевших с блиндаже предупредили о "гостях", так что пауза перед открытием огня была, скорее всего, шансом вэсэушникам сохранить жизнь и сдаться. Но те им не воспользовались. Когда непрошеных визитеров отбросили автоматным огнем, с КП прокомментировали: "Красавчики!".

Видео инцидента опубликовал канал "Военное дело".

В июне схожая история произошла под Очеретино с украинским тягачом MAN, тянувшим трейлер с Т-64. Водитель пропустил нужный поворот и приехал на русские позиции. За ошибку шофер поплатился жизнью, его напарник сдался в плен.