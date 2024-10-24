У Северной Кореи появился танк, всерьез напугавший США и Южную Корею

Совсем недавно в Корейской Народно-Демократической Республике состоялось масштабное, традиционно красочное, и даже отчасти костюмированное представление, ознаменованное присутствием председателя Государственного совета Ким Чен Ына.

В течение нескольких последних лет присутствие лидера Северной Кореи на военных и испытательных полигонах стало достаточно привычным даже для тщательно контролирующих его военных специалистов Южной Кореи, естественно, в рамках их возможностей.

Что же стало причиной участия северокорейского руководителя в том мероприятии, о котором мы упомянули в начале? Командование бронетанковых войск официально представило товарищу Киму новый основной боевой танк (ОБТ) проекта М-2020, лишь весной текущего года поступивший на экспериментальное вооружение КНА (Корейская Народная Армия).

Силуэты этих танков до боли знакомы тем, кто является завсегдатаем военных полигонов Северной Кореи, где уже в течение нескольких лет этот ОБТ проходит эксплуатационные испытания. Результатом которых, по словам представителей Второго бюро машиностроения, выступившего разработчиком новой машины, стало создание первого северокорейского танка четвертого поколения.

Эксперты коллективного пока еще Запада признаков четвертого поколения в М-2020 ожидаемо не увидели, однако вынуждены были признать, что это самый совершенный ОБТ, имеющийся сегодня на вооружении Корейской Народной Армии. Если оглянуться немного назад, то мы увидим, что М-2020 – третий ОБТ, созданный в недрах северокорейского Второго бюро машиностроения для запуска в серийное производство.

Первенцем стал проект «Чонма-хо», являющийся, по сути, обычным клоном советского Т-62, оснащенного 115-миллиметровой артиллерийской установкой. Лишь третья модификация этой машины, получившая принципиально новую башню «Вustle», приобрела очертания оригинального танка. Именно этот ОБТ, оснащенный композитной и динамической броней, воевал и в ирано-иракской войне, и в Эфиопии в 1974 году.

После того, как инженеры Северной Кореи получили доступ к конструктивным особенностям советского основного боевого танка Т-72, у них появилась здравая мысль объединить полученные знания с собственными наработками. Так появился проект «Покпунг-хо», в результате которого Корейская Народная Армия должна была получить боевую машину, по ключевым характеристикам схожую с первыми версиями советского Т-80.

Примечательно, что несмотря на общее соблюдение принципов советской танкостроительной концепции, северокорейские инженеры традиционно предприняли попытки внедрения в нее ряда собственных разработок.

Так, в конструкции нового ОБТ появились северокорейские аналоги советских ПКТ (7,62 мм)* и КПВТ (14,5 мм)**, а также 125-миллиметровое гладкоствольное артиллерийское орудие. И несмотря на то, что ОБТ «Покпунг-хо» никогда не участвовал в боевых действиях, именно его признают в качестве первого самостоятельного северокорейского танка третьего поколения, тактико-технические и эксплуатационные характеристики которого сопоставимы с основными мировыми образцами.

И наконец в 2010 году конструкторы Второго бюро машиностроения приняли на себя обязательство в оговоренные сроки создать основной боевой танк четвертого поколения, способный, как минимум, на равных противостоять американскому M1 «Abrams» и южнокорейскому К2 «Черная пантера».

Реализация столь амбициозного проекта заняла долгих десять лет и лишь в 2020 году на параде, посвященном Дню основания Корейской Народной Армии руководству КНДР был представлен прототип новой боевой машины. Вездесущие западные эксперты тут же окрестили его гибридом вознесенного до рекламных небес американского «Абрамса» и якобы исключительно парадной российской «Арматы».

При внимательном рассмотрении во внешнем облике нового танка действительно угадываются некоторые черты обеих машин, правда, на этом их сходство заканчивается. Однако, фурора М-2020 на том параде не произвел, поскольку главной премьерой того торжества стала новая межконтинентальная баллистическая ракета, ставшая впоследствии базой для создания гиперзвуковой Хвасон-16b. Тем не менее, без внимания специалистов новый ОБТ не остался.

В качестве основного вооружения прототипа была представлена 125-миллиметровая артиллерийская установка 2А46. Увеличилось число навесных панелей, а некоторые источники даже утверждали о существовании М-2020, оборудованного «мангалом» фаэтонного типа.

По информации разработчика, новый ОБТ имеет аналогичную Т-14 «Армата» внутреннюю капсулу и систему управления огнем, практически не отличающуюся от использующейся на пафосном «американце». А 1200-сильный дизельный двигатель достаточно успешно перемещает 55-тонный М-2020 даже в условиях сильно пересеченной местности.

Перспективные планы предполагают использование комплекса активной защиты, однако в ходе испытаний, показанных в доступных источниках, танк оснащен лишь «оригинальной» динамической защитой.

Ну, а теперь немного о том, как отнеслись к новому основному боевому танку Корейской Народной Армии их главные региональные оппоненты. Профессор Сунг Ву – экс-советник по вопросам политики при южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов – посчитал, что М-2020 следует позиционировать в качестве определенного технологического прорыва в области танкостроения КНДР. По крайней мере в сравнении со стоящими на вооружении КНА моделями ОБТ.

Естественно, не обошлось без попыток умалить заслуги северокорейских конструкторов. Сунг ВУ заявил, что в реализации проекта М-2020 активное участие принял Иран, предоставивший дизайн и технологии, использованные при создании танка Zulfiqar-3.

Что же касается классификации, то профессор Сунг Ву осторожно заметил, что в настоящее время его можно позиционировать как нечто среднее – или 3+ или 4-. Более интересен другой вывод этого, как вы понимаете, не симпатизирующего северному соседу эксперта.

Он заключил, что у М-2020 есть все шансы стать реальной угрозой основным боевым танкам Вооруженных сил Республики Корея – К1 (Тип 88) и К2 «Черная пантера». Для нейтрализации которой южнокорейским инженерам необходимо перманентно улучшать сетевые возможности и оснащать системами активной защиты свои ОБТ.

Ну, а дальше, как водится, СМИ коллективного пока еще Запада разразились обычной в таких случаях «чернухой». Мол и концепция сомнительна, и конструкция далеко не так совершенна как у «идеального» M1 «Abrams» («Армата» в данном контексте упоминается, но как-то вскользь).

А представленные системы активной защиты – не более чем макеты, поскольку датчики, необходимые для ее эффективной работы Северной Корее недоступны ввиду санкций. Прицелы – муляжи, по той же причине. М-2020 лишен необходимого набора датчиков, сетевых технологий, средств связи и композитной брони – элементов, без которых сегодня невозможно представить себе основной боевой танк не только четвертого, но и третьего поколения.

К тому, что у данных господ обычная логика и здравый смысл если и не отсутствуют полностью, то включаются крайне редко мы уже привыкли. Однако, реакция достаточно показательна. ВПК «гегемона» сегодня начисто проигрывает и российским, и китайским, и иранским коллегам.

Вот теперь и Северная Корея обгоняет США не только в создании гиперзвукового оружия, но и в разработке танка четвертого поколения. Оттого и закономерная и привычная для нашего уха истерика.

* ПКТ – пулемёт Калашникова танковый.

** КПВТ – крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый.