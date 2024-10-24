SHOT показал кадры боя военных РФ с ВСУ в Курской области от первого лица

Российские военные отбили атаку ВСУ в Курской области. Причем бой завязался сразу после того, как они забрали гуманитарную помощь у волонтеров, передает SHOT.

По данным Telegram-канала, украинские солдаты открыли стрельбу по ВС РФ из автомата, а затем пустили в ход гранаты. Но застать врасплох российских бойцов им не удалось. Кадры ожесточенного боя снял один из военных.

Отмечается, что атака была успешно отражена. А ценный груз благополучно добрался до позиций.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. А вчера стало известно, что российские подразделения успешно атаковали группировку противника сразу с пяти направлений. Как пишут СМИ со ссылкой на данные радиоперехватов, в последние два дня фиксируется резкий рост числа убитых и раненых украинских военных.

В среду появилось и видео с дрона, который снял бегство украинских солдат с позиций у курского села Любимовка.