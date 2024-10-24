Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 октября

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами.

Минобороны: семь БПЛА уничтожено за ночь над территорией России

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — отметил Смирнов.

Позднее глава области дал отбой опасности атаки БПЛА.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в Telegram-канале сообщил, что в городе сработала ПВО. По его информации, военные на значительном отдалении от берега уничтожили одну ракету. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях.

«По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили одну ракету. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал Развозжаев.

В Минобороны РФ заявили, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» за дежурную смену уничтожил пять украинских беспилотников на Южно-Донецком направлении.

«Расчет ЗРК „Бук“ подразделения ПВО группировки войск „Восток“ за дежурную смену уничтожил пять БПЛА ВСУ самолетного типа», — говорится в сообщении.

В числе сбитых оказался самолет-разведчик «Фурия» на высоте более двух километров и расстоянии более 30 километров.

В российском военном ведомстве также сообщили, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» российских десантников уничтожили украинский пункт временной дислокации (ПВД) в селе на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА была обнаружена группа пехоты, размещавшаяся в домах оставленного мирными жителями населенного пункта. Было принято решение уничтожить ПВД огнем из новейших танков Т-90М „Прорыв“. Используя складки местности, экипаж быстро прибыл на закрытую огневую позицию», — сказано в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 23 октября украинские беспилотники самолетного типа совершили налеты на два региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО сбили и перехватили 14 дронов над Ростовской областью и Крымом.

«Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, морская авиация уничтожила четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, которые направлялись в сторону Крымского полуострова. Глава Ростовской области Василий Голубев уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы в районе Новошахтинска около полуночи. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма, которого заподозрили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В службе уточнили, что мужчина связался с представителем СБУ через мессенджеры. По заданию куратора подозреваемый должен был извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт местных мобильных операторов для их дальнейшего использования агентурной сетью в республике. Крымчанин перепрятал часть карт, остальные он держал у себя до получения инструкций.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.