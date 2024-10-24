Израиль наносит удары по северо-западным районам Рафаха

Израильские военные наносят удары из артиллерийских орудий по северо-западным районам города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает в четверг катарский телеканал Al Jazeera.

Данные о разрушениях или пострадавших пока не приводятся. В то же время, как указывает телеканал, за последние сутки массированным атакам подвергался также лагерь беженцев Джабалия на севере анклава, где жертвами израильских ударов стали свыше 30 палестинцев.