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Al Jazeera: Израиль наносит удары по северо-западным районам Рафаха

Израильские военные наносят удары из артиллерийских орудий по северо-западным районам города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает в четверг катарский телеканал Al Jazeera.

Израиль наносит удары по северо-западным районам Рафаха
© ТАСС

Данные о разрушениях или пострадавших пока не приводятся. В то же время, как указывает телеканал, за последние сутки массированным атакам подвергался также лагерь беженцев Джабалия на севере анклава, где жертвами израильских ударов стали свыше 30 палестинцев.

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