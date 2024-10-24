Названо число уничтоженных за ночь БПЛА над территорией РФ

Дежурными средствами ПВО за ночь над территорией России было уничтожено семь украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, три беспилотника нейтрализовали над акваторией Черного моря, ещё четыре — над территорией Курской области.

Минобороны заявило о срыве ротации подразделений ВСУ в курском приграничье

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные на значительном отдалении от берега уничтожили одну ракету над акваторией Чёрного моря.