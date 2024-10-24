На теле погибшего бойца специальной военной операции из Нижнекамского района Татарстана нашли письмо с важной просьбой от 14-летней школьницы из Сызрани. Отмечается, что сейчас подростка ищут родственники погибшего.

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В 2022 году 52-летний Владислав Савельев в качестве добровольца ушел в зону специальной военной операции. 3 ноября 2023 года его без признаков жизни нашли в районе Коксохимического завода на авдеевском направлении.

При себе у солдата было сложенное письмо, написанное школьницей по имени Арина.

— Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней, — передает содержание письма «КТВ-ЛУЧ».

Стало известно, что подразделения ВСУ в Горняке и Кураховке на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике рискуют попасть в «котел», устроенный ВС РФ. Отмечается, что населенные пункты уже находятся в полукольце.

До этого пленный боец ВСУ Владимир Грачев рассказал, как пьяный украинский боец из соседнего взвода бросил гранату в офицера. По его словам, солдата, который бросил гранату, избили и увезли с позиций.