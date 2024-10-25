«Град» поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили колонну из 20 единиц техники противника в курском приграничье. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 октября?

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Ударили по колонне техники ВСУ

Об ударе по колонне из 20 единиц техники ВСУ рассказал командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат.

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«Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и „Казаки“, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», — рассказал Коловрат.

В оборонном ведомстве отметили, что благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несет потери и отступает с ранее оккупированной территории.

Наводчик-оператор БТР-82А бригады морской пехоты ЧФ с позывным Каспер, в свою очередь, рассказал, как однажды вместе с экипажем своего БТР уничтожил три броневика ВСУ, которые не заметили засады.

«Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», — отметил Каспер.

Нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны РФ сообщили РИА Новости, что расчеты РСЗО «Град» гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на Донецком направлении.

«Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку „Град“ и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего [бойцы] украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить», — сообщили в ведомстве.

В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после чего «Грады» покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах.

Уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении

Экипаж танка Т-90А российской группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском участке фронта, рассказали в Минобороны России.

«Экипаж танка Т-90А группировки войск „Запад“ огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на Купянском направлении зоны проведения специальной военной операции», — заявили в МО РФ.

Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА.

Нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье

В российском военном ведомстве сообщили, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, в плохую погоду им удалось попасть на «отлично».

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ, подчеркнули в МО РФ.