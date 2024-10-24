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«Град» поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Донецком направлении.

«Град» поразил район сосредоточения ВСУ на Донецком направлении
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Произведя развёртывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и реактивными снарядами калибра 122-мм уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км», — заявили в ведомстве.

Ранее российская авиация уничтожила базу ВСУ в Харьковской области.

Также ВС России поразили аэродромы и места хранения безэкипажных катеров ВСУ.

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Минобороны России
Москва