США всерьез обеспокоились действиями Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским военным, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. В ходе разговора Остин подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Министр также выразил глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности ливанских вооруженных сил и сил ВСООНЛ, — заявил Райдер.

Ранее стало известно, что израильские истребители атаковали как минимум три района на южной окраине Бейрута, где базируется шиитская организация «Хезболла». Первый авиаудар был нанесен по пригороду Узай, расположенному на прибрежной трассе около международного аэропорта столицы Ливана, другой — по лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна. При атаке на квартал Джнах погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых ребенок. Еще 24 получили ранения.

До этого Временные силы Организации в Ливане сообщили, что Армия обороны Израиля преднамеренно разрушила наблюдательную вышку ООН в стране. Израильские военные использовали бульдозер.