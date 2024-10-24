ВС России уничтожили ракету над акваторией Черного моря

s1ap7ha7boo7ych33ks Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные на значительном отдалении от берега уничтожили одну ракету над акваторией Чёрного моря.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Развожаев сообщил о работе средств ПВО в городе.

Также движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.