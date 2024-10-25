Разведка Украины рассказала о «первых подразделениях» КНДР в Курской области

Главное управление разведки минобороны Украины утверждает, что военные из КНДР якобы уже были замечены в Курской области. Об этом пишет украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на разведку Украины.

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«Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий… в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировали в Курской области РФ», - приводит издание заявление ведомства.

По оценкам ГУР МО Украины, сообщает газета, численность переброшенных на Россию северокорейских военных на данный момент составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три генерала Северной Кореи.

Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на военный договор РФ и КНДР

До этого президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной переброске северокорейских военных в РФ заявлял, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией.

23 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал со ссылкой на военных Соединенных Штатов, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.