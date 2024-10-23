Украина не справляется с истощением своей армии в то время, как Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы. Об этом написал американский журнал National Interest.

«Украина испытывает нехватку танков. Русские согласны вступить в борьбу на истощение... У России лучшая промышленная база, более сильная цепочка поставок и больше рабочей силы в ее распоряжении, чем на Украине», — говорится в публикации.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние годы значительно увеличили производство и поставки вооружения для нужд армии. Так, за последние годы было создано множество беспилотников, танков, бронетехники, артиллерии и систем ПВО. Достижения российского ОПК подчеркивал президент России Владимир Путин в ходе своего поздравления защитникам Отечества.