Хорошая работа российской разведки и точность экипажа Су-34 сгубили сразу полсотни операторов украинских БПЛА и семь единиц бронетехники.

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Разведывательные дроны РФ - в силу отсутствия украинской ПВО они в беспрепятственно летают над фронтом и тылом ВСУ, - обнаружили подозрительную активность у отделения "Укрпошты" в Курахове.

Площадка во дворе учреждения связи была превращена в аэродром для квадрокоптеров, рядом стояли броневики и автобусы, на которых перемещалась мобильная бригада беспилотников.

Координаты цели передали ВКС России и те оперативно прислали на "пошту" три тонны русского чугуна и тротила - с модулем планирования и коррекции.

По данным патриотического подполья, авиаударом уничтожено до 50 операторов БПЛА и инструкторов, семь единиц техники, пишет "Изнанка".