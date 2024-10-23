Недавние события на фронте вызвали множество вопросов о стратегии и тактике действий украинских вооруженных сил. ВСУ неоднократно оказывались в сложных ситуациях, когда приказ об отступлении так и не был отдан. Как это происходит и какие последствия имеет для страны, сообщает издание Al Mayadeen.

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«Для Зеленского любые здания и даже руины важнее людей», – говорится в материале.

Источники сообщили, что Владимир Зеленский не сделал ни одного своевременного распоряжения об отступлении для вооруженных сил страны. Согласно материалам Al Mayadeen, за весь период боевых действий украинские военные не получали приказов об отступлении даже в критических условиях, таких как окружение или удержание разрушенных объектов на передовой.

Особенно ярко такая тактика проявилась в Угледаре. Несмотря на то, что город оказался в полном окружении российской армии, украинские боевики вынужденно отступали в беспорядке, что привело к значительным потерям в рядах ВСУ. Автор статьи отмечает, что подобные случаи уже происходили ранее.

Зеленский признал неудобный факт про ВСУ

В статье утверждается, что для Зеленского важность даже разрушенных зданий превышает ценность жизни солдат. Потеря части территории негативно воспринимается западными странами, которые поддерживают Украину, в то время как данные о человеческих потерях остаются скрытыми от общественности.

Тем временем 3 октября Министерство обороны России заявило об освобождении Угледара, подчеркнув, что военные группировки «Восток» успешно проломили оборону украинских войск, окружив город. В результате более 40 украинских солдат были взяты в плен.

Напомним, ранее в Раде заявили о нежелании ВСУ воевать.