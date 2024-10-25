Американские поставки боеприпасов на Украину задержались на два месяца из-за контрактных проблем с Deutsche Bahn, что вынудило США использовать альтернативные способы транспортировки.

Американские поставки боеприпасов на Украину в 2022-2023 годах задержались из-за проблем с контрактом с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense One со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. Задержки произошли в период с декабря 2022 по январь 2023 года, когда Украина испытывала острую нехватку этих боеприпасов.

В некоторых случаях из-за недоступности железнодорожных путей США были вынуждены использовать лодки для транспортировки боеприпасов, что обошлось в 1,6 млн долларов. Согласно отчету, соглашение между европейским командованием ВС США и Deutsche Bahn не предусматривало в некоторых случаях ответных действий со стороны немецкой компании, однако подробности этих действий из документа были изъяты.

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Отчет подготовлен в 2023 году, но стал доступен Defense One только сейчас. В нем подчеркивается необходимость пересмотра соглашения для избежания повторных задержек. Европейскому командованию рекомендовано рассмотреть альтернативные способы доставки боеприпасов на Украину. Замдиректора европейского командования по логистике согласился с рекомендацией пересмотреть соглашение с Deutsche Bahn.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон предложил поставить Вооруженным силам Украины фосфорные зажигательные снаряды. Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов. Во время визита в США глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где производятся боеприпасы для Вооруженных сил Украины, и призвал увеличить поставки снарядов.