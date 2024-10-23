В скором времени на Украине завершится сбор первого урожая хлопка, который высадили в стране весной этого года в восьми фермерских хозяйствах и на одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений в Одессе. Об этом в среду, 23 октября, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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По его словам, всего с пяти гектаров было собрано 110 килограмм семян. Таким образом, в следующем году Украина сможет позволить себе высадить 30 тысяч гектаров культуры. Хлопок необходим Киеву для изготовления пороха, который используется в снарядах.

В настоящий момент Украина не располагает нужными средствами для изготовления взрывчатки. Однако культивация хлопка якобы поможет ей обрести независимость в этом вопросе, заявил министр на своем Telegram-канале.

США выделят Украине еще 400 миллионов долларов на боеприпасы и военную технику.

Украинский лидер 16 октября выступил в Верховной раде и представил свой «план победы». По его словам, удары по территории России являются центральным аспектом этого плана. Также он содержит вопросы о присоединении Украины к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. О чем говорит Зеленский и насколько его «план победы» близок к реальности, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.