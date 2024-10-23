Шеф Пентагона высказался о поставках Украине ракет большой дальности

В Вашингтоне не согласны с Киевом касательно вопроса поставок Украине ракет большой дальности. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы увидели, что Украина разработала потенциал для массового производства беспилотников, которые обладают достаточной эффективностью, а также способны преодолевать огромные расстояния (...) Поэтому сейчас имеет смысл инвестировать в этот потенциал, а не обсуждать вопрос поставок Вашингтона Киеву ракет большой дальности», — рассказал глава американского оборонного ведомства.

По мнению Остина, Украине «стоит наращивать» производство подобных беспилотников, так как «это необходимо не только для удовлетворения текущих потребностей Киева, но и для будущих нужд страны».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США выделят Украине военную помощь на 800 миллионов долларов. Издание отмечает, что новая американская помощь Киеву может быть «утешительным призом» для Владимира Зеленского, которому не удалось убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием.