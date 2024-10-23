Спецназ Росгвардии предотвратил заход украинской ДРГ в Курскую область

Спецназ Росгвардии предотвратил заход украинской диверсионно-разведывательной группы в один из лесов на территории Курской области, уничтожив её с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Бойцы спецназа Росгвардии при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Автомобиль украинской ДРГ отслеживался оператором БПЛА на всём маршруте передвижения, затем противник был уничтожен ударом FPV-дрона.

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