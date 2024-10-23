СМИ: Киев намерен мобилизовать миллион украинцев, пересмотрев «бронь»

Украинские власти намерены мобилизовать около миллиона граждан , пересмотрев условия бронирования людей от отправки в ряды ВСУ.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Источник в кабмине сказал изданию, что после пересмотра условий «брони» на предприятия придут сотрудники ТЦК и проведут мобилизационные мероприятия по обновлённым спискам сотрудников.

При этом собеседник издания отметил, что призвать ещё один миллион украинцев в армию у киевского режима не получится. Этому помешает коррупция — собственники предприятий и сами сотрудники будут любыми способами защищаться от мобилизации.

Ранее сообщалось, что банки на Украине блокируют счета уклонистов по запросу военкоматов.