Белоусов рассказал о создании оружия с учетом изучения трофеев

Российские специалисты учитывают выявленные уязвимости трофейной техники НАТО при создании нового оружия. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Lenta.ru

Он отметил, что на системной основе продолжится изучение натовской трофейной техники. «Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения», - сказал министр обороны РФ, выступая по итогам заседания коллегии в Минске. ТАСС

Кроме этого, Белоусов сообщил, что кульминацией боевой учебы в 2025 году станут совместные стратегические учения «Запад». ТК «Звезда»