ВСУ записали приветственное видео для военнопленных из КНДР

Главное управление разведки (ГУР) Украины выпустило видеообращение на корейском языке, предназначенное для военных из КНДР, которые, по данным ГУР, готовятся к участию в конфликте. Видео демонстрирует новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи.

«В ближайшее время сюда поступят первые северокорейские оккупанты», — говорится в записи.

Кадры опубликованы на YouTube-канале «Проект „Хочу жить“».

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На видеозаписи ГУР Украины показаны условия в лагере для военнопленных, где будут содержаться северокорейские военные. В условиях содержания указаны трехразовое питание, теплые помещения и настоящие кровати.