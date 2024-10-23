Белоусов обратился к российским военным

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду со взятием под контроль над населенным пунктом Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Обращение к российским военным опубликовано в Telegram-канале Минобороны. Lenta.ru

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — заявил Белоусов. Газета.Ru

Ранее Белоусов благодарил военных за мужество при освобождении поселка Невское в ЛНР, также он отмечал работу военнослужащих при успешном освобождение Михайловки. Деловая газета «Взгляд»