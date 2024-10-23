В России предрекли важные события в зоне СВО в ноябре

Обстановка в зоне специальной военной операции (СВО) может значительно измениться в ноябре, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек перемены в зоне боевых действий.

«Прогнозировать, какой месяц станет решающим, — тут я был бы осторожен. Вместе с тем хочется отметить, что каждый день, каждый месяц наши подразделения выполняют поставленные перед ними задачи. Если же говорить предметно о ноябре, то, я думаю, что один из решающих этапов специальной военной операции (СВО) будет определяться в том числе ноябрем», — сказал депутат.

"Это будет связано непосредственно, на мой взгляд, с событиями в курском приграничье, это будет связано с событиями на других направлениях, участках фронта и с другими и многими обстоятельствами". Юрий Швыткин, депутат Госдумы

По мнению парламентария, сейчас Украина ощущает, что ее силы в Курской области слабы.

«То, что сегодня [президент Украины Владимир] Зеленский заявил о том, что одним из шагов деэскалации будет неприменение ударов по энергообъектам, говорит о том, что Зеленский понимает безуспешность действующих подразделений. Второе — наши удары по энергообъектам достаточно болезненны для них. Конечно, нужно так же напряженно, так же с полной самоотдачей продолжать нести боевые действия в зоне СВО и принудить Зеленского к тем шагам, которые были обозначены среди целей, поставленных верховным главнокомандующим. Никоим образом, это моя личная точка зрения, нельзя прекращать наносить удары по энергообъектам», — заключил он.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, для завершения горячей фазы конфликта и Москва, и Киев должны перестать наносить удары по энергетическим объектам друг друга. По мнению политика, это стало бы значительным шагом на пути к деэскалации.

Белоусов обратился к российским военным

23 октября Минобороны сообщило, что российские силы отразили за сутки пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там отметили, что операция против украинских подразделений продолжается.