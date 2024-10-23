Охоту флотского вертолета Ка-29 на катера ВСУ с ракетами показали на видео
Появилось видео охоты транспортно-боевого вертолета Ка-29 Черноморского флота на безэкипажные катера ВСУ.
Поскольку Украина оснащает свои БЭКи зенитными ракетами с тепловым наведением - в кадре как раз такой, - вертолет соблюдает меры предосторожности, интенсивно маневрирует и отстреливает тепловые ловушки.
Огонь по украинским катерам ведется как из стрелкового оружия: пулеметов и автоматов, - так и установленными на бортовых пилонах универсальными пушечными контейнерами со спаренными скорострельными пушками ГШ-23. Они издают дивный звук: "Бррррт".
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По данным Минобороны РФ, морские вертолетчики уничтожили четыре катера, шедших в сторону Крыма.