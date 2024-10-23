Появилось видео охоты транспортно-боевого вертолета Ка-29 Черноморского флота на безэкипажные катера ВСУ.

Поскольку Украина оснащает свои БЭКи зенитными ракетами с тепловым наведением - в кадре как раз такой, - вертолет соблюдает меры предосторожности, интенсивно маневрирует и отстреливает тепловые ловушки.

Огонь по украинским катерам ведется как из стрелкового оружия: пулеметов и автоматов, - так и установленными на бортовых пилонах универсальными пушечными контейнерами со спаренными скорострельными пушками ГШ-23. Они издают дивный звук: "Бррррт".

Си Цзиньпин сделал заявление по поводу украинского конфликта

По данным Минобороны РФ, морские вертолетчики уничтожили четыре катера, шедших в сторону Крыма.