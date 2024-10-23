Российские штурмовики захватили западную БМП под Покровском

Военнослужащие Вооруженных сил России захватили украинскую боевую машину пехоты YPR-765 производства Нидерландов на Покровском (Красноармейском) направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Отмечается, что захват бронетехники ВСУ осуществили бойцы штурмового отряда танкового полка группировки войск «Центр».

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Штурмовики танкового полка группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства, — сказано в сообщении.

Согласно данным оборонного ведомства, российские бойцы заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления вражеской техники. В результате этих действий контратака украинских войск была сорвана.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, это удалось сделать бойцам Южной группировки войск и группировки «Центр». Армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника.

До этого стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР. В операции участвовали бойцы из группировки войск «Запад».

Тем временем генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в зоне проведения СВО. Украинские военачальники упомянули Покровский и Кураховский участки фронта в подконтрольной Киеву части ДНР. По данным противника, здесь ВС РФ сосредотачивают основные наступательные усилия. Главным является Покровское направление, на котором боестолкновения продолжаются даже ночью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.