Российские штурмовики захватили западную БМП под Покровском
Военнослужащие Вооруженных сил России захватили украинскую боевую машину пехоты YPR-765 производства Нидерландов на Покровском (Красноармейском) направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Отмечается, что захват бронетехники ВСУ осуществили бойцы штурмового отряда танкового полка группировки войск «Центр».
Штурмовики танкового полка группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении, подбили и захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства, — сказано в сообщении.
Согласно данным оборонного ведомства, российские бойцы заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления вражеской техники. В результате этих действий контратака украинских войск была сорвана.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, это удалось сделать бойцам Южной группировки войск и группировки «Центр». Армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника.
До этого стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР. В операции участвовали бойцы из группировки войск «Запад».
Тем временем генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в зоне проведения СВО. Украинские военачальники упомянули Покровский и Кураховский участки фронта в подконтрольной Киеву части ДНР. По данным противника, здесь ВС РФ сосредотачивают основные наступательные усилия. Главным является Покровское направление, на котором боестолкновения продолжаются даже ночью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.