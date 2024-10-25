Группировка "Север" за неделю уничтожила тысячи бойцов ВСУ

Группировка войск "Север" за прошедшую неделю уничтожила свыше 2 720 военнослужащих и 74 бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе одну БМП Bradley.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2 720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе 4 боевые машины пехоты Bradley и 2 бронетранспортера М113 производства США", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что в Курской области за неделю было нанесено поражение силам одной танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На харьковском направлении были поражены формирования мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины.