Вербовку наемников в состав Вооруженных сил Украины активно ведут частные военные компании из США и Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные доклада о еженедельных преступлениях Украины, подготовленного послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родиона Мирошник. Отмечается, что к этому также причастны немецкие, португальские и итальянские неонацистские организации.

Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации (германские «Третий путь» и «Национал-демократическая партия Германии», «Испанская фаланга», «Чешские бойцы на Украине», «Британская помощь Украине», итальянские «Форца нова» и «Каза паунд», португальские «Арийское братство», «Португал хаммерскинс», «Национальный фронт», «Национальное сопротивление», «Новый общественный порядок»), — говорится в докладе.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные при освобождении Михайловки в Донецкой Народной Республике обнаружили в одном из опорных пунктов ВСУ двух британских наемников. На их одежде были соответствующие нашивки. Населенный пункт перешел под контроль России 13 октября.

До этого военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным Артист рассказал, что наемники занимались пытками мирного населения в приграничных районах Курской области. По его словам, иностранцы связывали людей, убивали их и оставляли тела в подвалах, насиловали женщин. Артист отметил, что наемники не жалели даже детей.