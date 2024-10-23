В России разработан новый способ разминирования

Российские саперы разработали новый способ «воздушного разминирования» местности. Для борьбы с минами применяют дроны, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что в зоне боевых действий саперам мешают беспилотники противника. Кроме того, многие модели современных мин оснащают сейсмическими и лазерными датчиками, которые фиксируют приближение человека.

Поэтому для борьбы с минами используют дроны. Сначала район облетает дрон-разведчик, который обнаруживает мины и неразорвавшиеся боеприпасы. После этого к обнаруженным взрывным устройствам отправляют дрон для сброса боеприпаса, который уничтожает найденные мины.

Ранее в октябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что созданная на базе танка Т-90 боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» может получить беспилотную версию.

В июне «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать в зоне проведения специальной военной операции модифицированные FPV-дроны для дистанционного минирования дорог в тылу противника.