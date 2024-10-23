Генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца обеспокоился опытом, который получают ВС РФ на Украине, оттачивая свою способность противостоять Западу в будущем. Его слова приводит «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Газета.Ru

Констанца отметил, что российская армия быстро модернизирует свою военную технику и совершенствует методы ведения боевых действий. Российская газета

По его словам, вызывает обеспокоенность факт того, что Россия сражается с военными, которые были оснащены и подготовлены по стандартам Запада. ТАСС