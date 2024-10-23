Армия Израиля засекла запуск четырех ракет из Ливана по центру Израиля

Израильские военные засекли в общей сложности запуск четырех снарядов из Ливана в направлении центральной части страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Часть снарядов была перехвачена, зафиксированы случаи падения боеприпасов. Подробности выясняются", - говорится в ее заявлении.

Ранее в центре Израиля - самой густонаселенной части страны - второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Как убедился корреспондент ТАСС, сирены были слышны в том числе в окрестностях Тель-Авива.

Это второй случай обстрела центральной части Израиля за день. Утром, около 08:00 мск, в этом направлении был зафиксирован запуск двух ракет из Ливана, снаряды были перехвачены военными.