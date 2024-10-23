Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии. По его словам, адаптированная к новым реалиям государственная политика РФ допускает возможность применения ядерного оружия для защиты Республики, сообщает ТАСС.

23 октября Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии. В Минобороны РФ заявляли, что на мероприятии будет обсуждаться безопасность Союзного государства.

На заседании министр заявил, что необходимость уточнения основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания обусловлена изменениями военно-политической обстановки и новыми реалиями.

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«В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства», — сказал Белоусов.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину РФ на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию в конце сентября. Изменения сводятся к расширению категории государств и военных союзов, в отношении которых будут проводить ядерное сдерживание. Кроме того, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняется ядерное сдерживание. Также предложено считать агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства с поддержкой ядерного как их совместное нападение.