Глава Минобороны РФ допустил применение ядерного оружия

Если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Его цитирует «Интерфакс».

Глава Минобороны напомнил, что Россия изменила госполитику в области ядерного сдерживания в ответ на изменение военно-политической ситуации в мире.

«В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства», — рассказал Белоусов, выступая на совместной коллегии минобороны Белоруссии и РФ в Минске.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.