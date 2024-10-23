США намерены модернизировать польские F-16 до версии Viper

Соединенные Штаты договорились с Польшей на продажу ей комплектов для модернизации многофункциональных истребителей F-16 до конфигурации Viper на $7,3 млрд. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В комплекты среди прочего входят модульные компьютеры, навигационные системы, комплексы радиоэлектронной борьбы, системы предупреждения о ракетном нападении, радиостанции, ретрансляторы, криптографические устройства, учебное оборудование, программное обеспечение.

Американские власти утверждают, что сделка "не изменит базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документах, в результате продаж "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны". Сделка, как утверждают американские власти, "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения уровня безопасности союзника по НАТО". Проводить модернизацию будет одна из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.