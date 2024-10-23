Подразделения группировки войск «Восток» начали использовать тактику залистования украинских позиций перед их штурмом. Как уточнил командир одного из подразделений БПЛА с позывным Вэл, это делается для того, чтобы дать противнику шанс выжить. ТАСС

По его словам, залистовывание позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) производится перед штурмом. «Мы даем противнику шанс на выживание процессом залистовывания. Если же никто не выходит, то уже применяются все силы против врага», — рассказал он. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что штурмовики группировки российских войск «Центр» использовали тактику захода малыми группами при взятии Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР). Газета.Ru