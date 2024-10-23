НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения у границ России

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО. Стрельбы Lightning Strike 24 продлятся с 4 по 28 ноября. RT на русском

Учения с артиллерийскими стрельбами Lightning Strike 24 продлятся практически весь ноябрь, в них примут участие более 3,5 тысячи военных альянса из Финляндии, США, Великобритании, Франции и других стран. Российская газета

Целью учений является демонстрация обороноспособность в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработка оперативного командования и контроля, отметили в Минобороны страны. Lenta.ru