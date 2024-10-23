Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

Ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО. Все будем делать весь максимум, который от нас зависит. Чтобы мы завершили СВО на тех условиях, которые мы ставили для себя изначально», – указал Алаудинов. ФедералПресс

Он обратил внимание, что в настоящее время Вооруженные силы РФ продвигаются на всех направлениях фронта. При этом оборона украинских войск «трещит по швам». По словам генерал-майора, впредь российские солдаты будут делать «весь максимум» для завершения вооруженного конфликта. Речь идет о прекращении боевых действий на тех условиях, которые Москва изначально выдвинула Киеву. Газета.Ru