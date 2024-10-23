Уничтожение росгвардейцами бронетранспортера ВСУ попало на видео

В Курской области росгвардейцы уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив соответствующее видео.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы при помощи беспилотника уничтожили бронетранспортер (БТР) Stryker американского производства.

БТР Stryker — легкобронированная колесная боевая машина, предназначенная для доставки пехоты на поле боя и непосредственной огневой поддержки, а также для выполнения задач боевого и специального обеспечения.

Ранее в Луганской народной республике росгвардейцы обезвредили схрон ВСУ с 100 килограммами тротила.