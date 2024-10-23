Белоусов прибыл в Минск на коллегию военных ведомств РФ и Белоруссии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе заседания члены совместной коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства", - уточнили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год.