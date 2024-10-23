Экипаж Су-34 уничтожил солдат и опорный пункт ВСУ под Курском

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. На приложенных кадрах запечатлен взлет самолета, сброс снаряда и возвращение на аэродром.

Глава Пентагона: Украина не сможет достичь баз ВКС РФ ракетами ATACMS

22 октября Минобороны РФ рассказало о поражении живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар нанесли разведчики группировки войск «Север» — с помощью боевых дронов они атаковали бойцов противника, который пытались скрыться в лесополосе. В тот же день ведомство сообщило, что военнослужащие северной группировки выявили замаскированную позицию станции украинской РЭБ «Нота» в курском приграничье. Уничтожить ее удалось с ракетного удара, нанесенного расчетом беспилотника «Иноходец».