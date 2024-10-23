Глава Пентагона: Украина не сможет достичь баз ВКС РФ ракетами ATACMS

Украина не сможет достичь баз российских воздушно-космических сил, даже использовав для ударов американские ракеты ATACMS. Об этом заявил в интервью Fox News министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона, Россия уже вывела боевые самолеты из зоны действия ATACMS. При этом, по мнению Остина, Украина может производить дроны с высокой дальностью полета и использовать для атак именно их.

«Я думаю, что у них есть возможность продолжать наносить удары на большие расстояния, и они это сделают. Украина обладает большим потенциалом, который мы предоставили в плане беспилотников», - подчеркнул он.

Напомним, что Киев ранее потребовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. Снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS Владимир Зеленский просил, в том числе и в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Однако разрешения на это не получил.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

СМИ также стало известно, что Великобритания пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Для точных ударов этим ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. Однако разведка США предупредила, что Россия применит «более мощные» ответные меры против США и их партнеров, если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ западным оружием.