s1ap7ha7boo7ych33ksСредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за сутки.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня были уничтожены 10 БПЛА самолетного типа. Шесть - над территорией Белгородской области, еще четыре - над Курской областью.

Также в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь: 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и 10 сбиты над Крымом.