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Над регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ

s1ap7ha7boo7ych33ksСредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за сутки.

Над регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ
© ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня были уничтожены 10 БПЛА самолетного типа. Шесть - над территорией Белгородской области, еще четыре - над Курской областью.

Также в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь: 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и 10 сбиты над Крымом.

Военные новости
Александр Гусев
Минобороны России
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