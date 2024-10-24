Над регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ

s1ap7ha7boo7ych33ksСредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за сутки.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение дня были уничтожены 10 БПЛА самолетного типа. Шесть - над территорией Белгородской области, еще четыре - над Курской областью.
Также в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 14 украинских БПЛА за ночь: 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и 10 сбиты над Крымом.