Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, были уничтожены в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову», — говорится в заявлении.

Су-34 нанёс удар по опорному пункту ВСУ под Курском

Кроме того, по данным ведомства, за ночь российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА.

Днём ранее цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре в результате атаки БПЛА ВСУ.