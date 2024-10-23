Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Чёрного моря
Четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, были уничтожены в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову», — говорится в заявлении.
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Кроме того, по данным ведомства, за ночь российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА.
Днём ранее цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре в результате атаки БПЛА ВСУ.