Российский спецназ дроном-камикадзе «Куб» атаковал американский БТР

Американский бронетранспортер М113 и гаубицу Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью дрона-камикадзе «Куб» на Cватовском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом передает ТАСС.

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Беспилотник применило подразделение российского спецназа. По данным издания, в бронетранспортере в момент атаки находилась пехота.

«Калашников» поставит дроны «КУБ» иностранному заказчику

Портал Newsweek сообщал, что российские беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины. Что это за беспилотник, о его преимуществах и недостатках — в материале «Газеты.Ru».

Как позже рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, БЛА «Куб» — первое изделие, созданное в сегменте «беспилотников-камикадзе» разработчиками ижевской компании ZALA Aero, которая в дальнейшем стала известна благодаря удачной разработке барражирующего боеприпаса «Ланцет».

21 октября сообщалось, что концерн «Калашников» поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» за рубеж по договору, заключенному между «Рособоронэкспортом» и иностранным заказчиком. Беспилотники «КУБ-Э» предназначены для поражения живой силы, а также техники противника.

Ранее Путин раскрыл планы по поставкам беспилотников в ВС РФ.