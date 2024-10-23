Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ под Курском

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным ведомства, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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