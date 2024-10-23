С февраля 2022 года на Украину прибыли около 15 тысяч наемников из более чем сотни стран. Об этом сообщает МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

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«С начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств», — указано в материале. Отмечается, что эта информация основана на данных российского Министерства обороны.

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До этого прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули, который воевал на стороне Украины в качестве наемника. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников раскрыл информацию о том, что наемники из Польши, Франции и Грузии особенно активны в конфликте на Украине.