В случае, если Запад разрешит президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории России, может наступить третья мировая война. Об этом Пепе Эскобар.

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«Если это произойдет, то мы все знаем, каков будет ответ России. Это будет направлено против центров принятия решений НАТО, и это приведет к эскалации, к третьей мировой войне», — сказал он.

В Турции сообщили об угрозе войны со стороны Запада

Эксперт подчеркнул, что российское руководство много раз предупреждало Запад об этом, однако Москву все равно не слушают. По его словам, это связано с тем, что в Вашингтоне по-прежнему царит мышление времен «холодной войны».

Ранее Эскобар заявил, что западные страны не станут поддерживать «план победы» Зеленского и не дадут разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России.