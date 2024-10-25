Над Белгородским районом и Яковлевским округом сбили несколько беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на населенные пункты области. По предварительной информации, никто не пострадал. Над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских БПЛА", - написал он.